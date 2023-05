“Giù le mani dalla Sampdoria”, tifosi in corteo verso Marassi

Bandiere al vento, fumogeni e tantissimi cori. Tantissimi tifosi della Sampdoria hanno risposto presente alla chiamata dei Gruppo della Sud e si sono dati appuntamento poco prima delle 18.30 sotto la sede di Corte Lambruschini per poi recarsi allo stadio in corteo al grido: “Giù le mani dalla Sampdoria”. Una manifestazione pacifica per dimostrare il proprio dissenso verso questa situazione. Il corteo si è snodato per le arterie principali e ha raggiunto lo stadio Ferraris, dove alle 20:45 i blucerchiati affronteranno il Sassuolo.

Foto: Instagram Sampdoria