Giroud: “Un sogno superare Henry. Abbiamo fatto un grande match”

Al termine della strepitosa vittoria per 3-1 contro la Polonia, Giroud ha parlato a TF1 della rete segnata che gli ha permesso di battere Henry e di conquistare i quarti di finale: “È fantastico, era un sogno da bambino poter battere Thierry Henry. È un immenso orgoglio ed è qualcosa di straordinario poterlo fare durante un Mondiale. Spero che continuerò a segnare ancora per andare il più lontano possibile. Il mio gol ci ha messo sulla buona strada in una partita complicata in cui abbiamo anche avuto delle flessioni e rischiato un po’, ma dopo siamo riusciti a segnare il secondo e il terzo. Ora l’avventura continua. La strada è ancora lunga ma non nascondiamo la nostra soddisfazione per questa sera”.

Foto: Instagram Giroud