Giroud: “Tuchel? Ha fatto un gran lavoro, l’esonero fa parte del calcio”

L’attaccante del Milan, Olivier Giroud, intervistato da Sky Sport News a margine del Gran Premio di Monza ha così parlato dell’esonero di Thomas Tuchel, suo ex allenatore al Chelsea: “È parte del calcio. È triste, tutti sappiamo che Thomas ha fatto un gran lavoro al club. L’Arsenal? Sto guardando anche i miei Gunners… credo sarà un anno interessante per loro. Top 4 con Arteta? Assolutamente sì, possono farcela. Me lo auguro”. Tra l’altro i Blues saranno avversari dei rossoneri nella fase a gironi di Champions.

Foto: Instagram Milan