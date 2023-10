Giroud su Thuram: “Si è ambientato subito all’Inter. L’intesa con Lautaro è fantastica”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a L’Equipe in merito al compagno di Nazionale, Marcus Thuram, che nei club è però un rivale nell’Inter.

Parole di elogio per l’esperto attaccante verso il giovane collega. Queste le sue parole: “Marcus è un giocatore in continua evoluzione, giovane e in fase ascendente. È arrivato in un grande club. Si è rivelato subito prezioso per l’Inter, con la sua capacità di segnare e di fare assist. Questo sistema a due attaccanti con Lautaro Martinez corrisponde bene al suo profilo. La loro complementarità e la loro complicità sono evidenti. A lui piace questo schema”.

Sulle caratteristiche di Thuram: “Marcus ha bisogno di avere un altro giocatore al suo fianco per esprimere la quintessenza delle sue qualità. Questo vivaio di giovani attaccanti è una manna dal cielo per i Bleus. È versatile, ma dentro la sua testa è convinto di avere le capacità da vera punta. Siamo giudicati in base all’efficienza. Lui ne è consapevole e sa che ci si aspetta molto dalle sue statistiche. È esigente con se stesso e sa cosa deve fare per restare al iivello più alto”.

Foto: Instagram Milan