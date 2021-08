Giroud su Ibrahimovic: “Entrambi siamo complementari, possiamo giocare insieme”

Olivier Giroud, nel corso della presentazione ufficiale come nuovo attaccante del Milan, si è soffermato anche su Zlatan Ibrahimovic e della possibilità di giocare in coppia con lui: “Giocare con grandi giocatori come Ibrahimovic è bellissimo. Mister Pioli mette la squadra in campo e io posso portare esperienza in campo. Possiamo essere complementari, non è difficile giocare e capirsi con giocatori come Ibra. Ho già parlato con lui alcune volte in allenamento e gli ho chiesto come andasse l’infortunio. Ha una grande personalità. Sono pronto a giocare con lui e a dimostrare che possiamo far bene insieme. Il mister è qui per prendere le decisioni e potrà contare su due attaccanti di grande esperienza. Sono sicuro che entrambi porteremo tanto alla squadra. Come ho detto prima non sono l’allenatore e non posso parlare molto di dettagli tattici. Giocare con grandi giocatori però non è difficile ed è facile trovarsi in campo. Posso adattare il mio gioco e le mie qualità alle sue. Non è impossibile giocare con lui insieme. Credo che recentemente Ibrahimovic sia più un numero 10, un playmaker ma la questione è che il Milan dispone di grandi professionisti capaci di mettersi in gioco per la squadra. Sono molto felice dell’accoglienza della squadra. Stiamo lavorando duro per il club e non vedo l’ora che Ibrahimovic sia con noi”.

FOTO: Twitter Milan