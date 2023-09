Giroud: “Sto già meglio, non sono molto preoccupato. Derby? Penso di farcela”

Dopo l’infortunio alla caviglia patito durante la gara tra Francia e Irlanda, che lo ha costretto alla sostituzione al 25′, l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Ho fatto un movimento strano, la stessa caviglia che avevo preso un colpo in Champions contro il Napoli. E da quel momento è una debolezza, gestibile ma ha fatto male per settimane. Ho fatto un movimento strano, volevo continuare ma la mia caviglia mi ha detto stop. Sto già meglio, non sono molto preoccupato ma vado a fare qualche esame. Peccato perché volevo giocare, ma a volte è meglio dire stop. Derby? Spero di farcela, penso di farcela”.

Foto: Instagram Giroud