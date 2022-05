Giroud: “Sono orgoglioso della squadra. Sheva mi ha inviato un vocale, ecco cosa ha detto”

Olivier Giroud ha parlato ai microfoni di Milan TV: “Come ho detto settimane fa, la cosa più importante era credere che potevamo farcela. E ce l’abbiamo fatta. Oggi sono molto orgoglioso di questa squadra e di questo spirito di squadra che abbiamo messo in questa fine di stagione, anche con l’euforia dei tifosi.

Shevchenko mi ha mandato un messaggio vocale. Era molto felice per me ed è stato un grande regalo. Sono fiero e orgoglioso di aver vinto uno scudetto come lui e come tanti giocatori del Milan“.

Foto: Facebook Milan