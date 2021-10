Giroud: “Sono concentrato al 100% sul Milan. Vi svelo perchè in passato non ho firmato con l’Inter”

Olivier Giroud, intervistato dal The Guardian, ha parlato della sua esperienza al Milan e svelato dei retroscena legati alla sua fede cristiana: “Non ho mai chiesto a Lampard di giocare quando ero al Chelsea: ero frustrato ma cercavo di fare del mio meglio per raggiungere l’obiettivo. Quando dovevo partire (riferito a gennaio all’Inter) gli dissi “sono la terza scelta, lasciami andare” ma mi rispose che mi avrebbe dato una possibilità. Ho segnato otto reti in undici partite. Sono concentrato al 100% sul Milan e sul far bene col mio club. Ho sempre dovuto affrontare delle difficoltà, come tutti nella vita. La mia fede mi ha aiutato ogni singolo giorno, in particolare quando dovevo prendere decisioni importanti. Ad esempio, dal mio libro si può capire perché non sono andato all’Everton e perché sono rimasto al Chelsea invece di firmare per l’Inter”.

FOTO: Twitter Milan