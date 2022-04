Giroud: “Si respira grande serenità e fiducia. Voglio essere decisivo nei momenti importanti”

Olivier Giroud, intervistato da elevensports.be, ha parlato del momento dei rossoneri: “Si respira grande serenità e fiducia. Quando i risultati sono positivi tutto è più facile. Dobbiamo mantenere questo spirito in ogni match per continuare al meglio il nostro percorso. Le reazioni ai momenti difficili possono essere due: dispiacersi per se stessi o avere una reazione da vincente e superare le difficoltà. Questo è un po’ il mio marchio di fabbrica, queste cose rafforzano il carattere. Cerco di trasmettere questo anche agli altri per fargli capire che è importante avere le qualità tecniche, ma anche la mente d’acciaio per affrontare i momenti difficili. Un attaccante è sempre sotto i riflettori. Si aspettano che tu sia decisivo in ogni partita. C’è stato un periodo in cui non segnavo e avevo voti meno positivi sui giornali. Non è una cosa che guardo molto, ma sono cose che arrivano comunque alle nostre orecchie. Fa parte del gioco. Io ho 35 anni, sono abbastanza esperto e so che in questi momenti bisogna solo restare concentrati. La cosa fondamentale è essere decisivo nei momenti importanti per la squadra. Noi facciamo sempre del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo di diventare campioni. Nonostante la giovane età di questo gruppo, c’è grande maturità. Ragazzi come Ibrahimovic e gli altri giocatori di esperienza sono qu per portare serenità e tranquillità. Zlatan è incredibile. La sua carriera, la sua longevità, la sua determinazione a restare ad alti livelli, la voglia di fare sempre di più, è straordinario per un giocatore di 40 anni. Tra 5 anni non sono se le mie ginocchia, le mie caviglie e la mia schiena mi permetteranno di segnare ancora. Quindi grande rispetto per Ibra”.

FOTO: Twitter Milan