Giroud si è sbloccato con il Los Angeles FC: gol ma finale persa

Giroud si è finalmente sbloccato nella terza partita giocata con il Los Angeles FC. Un match molto importante dato che in palio vi era un trofeo, infatti si giocava contro il Colombus Crew nella finale di Leagues Cup 2024. All’inizio della ripresa il colpo di testa del francese è servito per pareggiare i conti dopo il vantaggio di Hernández alla fine del primo tempo. Il gol di Giroud non è bastato al Los Angeles FC, che ha subito la clamorosa beffa in pieno recupero: al 90+2’ Hernández ha trovato la doppietta, mentre 2’ più tardi Russell-Rowe ha messo la parola fine alla partita segnando il gol del definitivo 3-1.

Foto: Instagram Olivier Giroud