Giroud si allena in gruppo. Il francese è recuperato per la Roma

Buone notizie per Stefano Pioli. Olivier Giroud ha svolto l’intera seduta di allenamento di stamattuna con i compagni e sarà disponibile per la sfida con la Roma in programma sabato alle 18. Il francese, tredici gol e sei assist stagionali, ha recuperato dal problema al polpaccio accusato nell’ultima settimanache gli ha costretto a saltare la sfida con il Lecce, dov’è stato sostituito da Rebic.

Ora è pronto a rientrare nello scontro diretto Champions.

Foto: Instagram Milan