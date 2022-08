Giroud: “Scudetto? Vogliamo difenderlo, non perdiamo da 19 partite”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn dopo la vittoria sul Bologna.

Queste le sue parole: “L’ultima volta che ho giocato 80 minuti era a Marsiglia quattro settimane fa, avevo bisogno di giocare e alla fine ero morto, però buone sensazioni. Sono felice di aver segnato questa sera e di aver aiutato la squadra, ci siamo divertiti. Abbiamo giocato contro una bella squadra, ma il secondo gol ci ha fatto molto bene”.

Sullo scudetto: “Come dico sempre, il calcio è un inizio infinito. Tutti i giorni hai bisogno di ripetere, ricominciare il lavoro. Prendiamo le partite una alla volta, è vero che siamo a 19 partite senza sconfitte e penso che dobbiamo continuare con questo spirito di squadra per dare sempre il massimo. Siamo cinque squadre per vincere lo scudetto, noi siamo lì ma è solo l’inizio. Step by step”.

Foto: twitter Milan