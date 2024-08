Giroud sbarca in MLS: “Voglio vivere il mio sogno americano. Lloris? Mi ha convinto lui a venire qui”

Olivier Giroud è sbarcato a Los Angeles per cominciare a 37 anni una nuova sfida calcistica in Mls, con i Los Angeles FC. Parlando alla Afp, l’ex attaccante del Milan e capocannoniere della nazionale francese guarda ancora avanti, mostrando di non essere approdato al Los Angeles per essere in vacanza.

Queste le sue parole: “Avevo sperato di avere la possibilita’ di fare di piu’, ma non dimentichero’ mai questi 13 anni in Europa e Nazionale, che sono stati incredibili. Io rimango comunque una persona molto competitiva e anche qui voglio dare il meglio e vincere altri trofei con il mio nuovo club. Lloris? E’ fantastico ritrovarlo, A dire il vero mi ha convinto lui a venire qui, lasciando l’Europa e attraversando l’Atlantico, per vivere il mio sogno americano”.

Foto: Instagram Giroud