Giroud: “Sarà un derbissimo, Milano sarà in fiamme”

Intervenuto ai microfoni de L’Equipe, Olivier Giroud, ha così parlato del prossimo doppio derby di Champions fra il suo Milan e l’Inter: “Sarà un derbissimo, Milano sarà in fiamme. Una partita incredibile, con un’italiana in finale in ogni caso. La città vivrà qualcosa di incredibile e noi pure. L’unica volta che sono approdato in semifinale, poi ho vinto con il Chelsea, ed eravamo anche allora degli outsider. Neanche stavolta eravamo i favoriti, ma abbiamo eliminato il Napoli”.

Poi ha proseguito: “Non mi aspettavo di vivere tutto questo quando ho firmato per il Milan. Sapevo che sarebbe stata una sfida eccitante, ma non mi aspettavo di vincere lo scudetto e arrivare in semifinale di Champions. Mai avrei potuto sognare tanto”.

