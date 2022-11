Giroud: “Rivalità con Henry per il primato di gol in Nazionale? Falso. Thierry si congratula con me a ogni rete”

Con la doppietta contro l’Australia, Olivier Giroud ha raggiunto a quota 51 Thierry Henry, come top scorer nella storia della Nazionale francese. Contro la Danimarca, il milanista è rimasto a secco, mancando l’appuntamento con la storia, per staccare l’ex bomber di Arsenal e Barcellona.

Dalla Francia, parlano di una rivalità tra iu due, ma lo stesso Giroud, dal ritiro della Nazionale, smorza ogni polemica: “Non sono riuscito ad andare in gol contro la Danimarca: mi sarebbe piaciuto segnare la cinquantaduesima rete già ieri, ma bisogna avere pazienza. Rivalità con Henry? Falso. Thierry, ad ogni modo, ha l’abitudine di mandarmi un messaggio ogni volta che segno un gol in Nazionale o con il Milan per congratularsi con me. Per me è sempre un grande piacere”.

Foto: Instagram Giroud