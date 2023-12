Giroud risponde a Lookman: 1-1 all’intervallo tra Atalanta e Milan. Clamoroso errore di De Ketelaere sullo 0-0

E’ 1-1 a fine primo tempo tra Atalanta e Milan. A Lookman al 38′, risponde a tempo scaduto Giroud. Vantaggio bergamasco grazie all’attaccante nigeriano, dopo una serpentina nella difesa del Milan, calcia e complice una deviazione di Tomori, batte Maignan. L’Atalanta aveva comunque fatto meglio dei rossoneri, quasi mai davvero pericolosi. ergamaschi invece sì, già al 9′, con il grande ex De Ketelaere, che da un metro spara in curva, divorandosi una chance clamorosa.

Ancora il belga, a metà primo tempo, si era presentato da solo davanti a Maignan, bravo il portiere a parare. Azione poi fermata per un fallo precedente e quindi di fatto non entra nelle statistiche. All’ultimo istante del primo tempo, calcio d’angolo contestato per il Milan. Proteste bergamasche, e dal corner nasce il gol. Giroud di testa svetta e regala il pareggio al Milan. Fischi assordanti dello stadio contro l’arbitro. L’Atalanta ha protestato per un fallo di Musah su Lookman non sanzionato pochi secondi prima dell’angolo che ha portato al gol di Giroud.

Foto: Instagram Atalanta