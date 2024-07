Giroud: “Questa è stata la mia ultima gara con i Blues”

Olivier Giroud ieri sera ha disputato la sua 137ª partita con la maglia della Francia. Al termine della sconfitta contro la Spagna, che ha sancito l’eliminazione dei ‘Bleus’ dalla manifestazione, l’ex attaccante del Milan ha annunciato, ai microfoni de ‘L’Equipe’, il suo ritiro dalla nazionale francese. Di seguito le parole di Giroud: “Quando si fa una scelta del genere, è anche per potersi godere un po’ di più la famiglia. Viviamo a 200 all’ora, non abbiamo molto tempo per la famiglia. Ci sono molte gare nella stagione e mi sembra complicato. A dire il vero devi dirvi che questa è stata la mia ultima gara con i Blues. Ovviamente mi mancherà molto”.

Foto: Instagram Olivier Giroud