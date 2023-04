Giroud: “Possiamo sognare la Champions. Inter in semifinale? Il Benfica non ha detto l’ultima parola”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato dopo aver conquistato la semifinale di Champions League contro il Napoli, partendo dal suo gol segnato dopo la progressione pazzesca di Leao: “E’ stato molto speciale per me perché ero frustrato per aver sbagliato il rigore, era tanto tempo che non sbagliavo…Ero molto deluso, ma sono rimasto nella partita e Meret ha fatto una grande parata col piede. Non ho mai mollato, pensavo di vedere un’altra occasione, Rafa ha fatto tutto. L’ho ringraziato lucidando gli scarpini, voleva farlo lui a me, ma è stato top. Ha fatto una grande partita oggi, tutti abbiamo mostrato un grande spirito di squadra con le nostre qualità. Possiamo sognare”.

Poi ha proseguito parlando della possibilità di vincere la Champions: “Sarebbe tanta roba, è qualcosa di molto speciale. Ci sono squadre fortissime. Ora recuperiamo e pensiamo al campionato, festeggiamo insieme nello spogliatoio e possiamo sognare. Serenità e calma”.

Infine, sul possibile derby con l’Inter in Champions League: “Sarebbe una bella semifinale, ma il Benfica non ha detto la sua ultima parola”.

