Giroud: “Possiamo fare grandi cose, non ci poniamo limiti. Orgoglioso della squadra”

Il Milan vola agli ottavi di Champions League! Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria ottenuta con il Salisburgo: “La cosa più importante è rendere i tifosi orgogliosi di noi. Era una partita molto importante, la squadra ha avuto una grande reazione dopo la sconfitta a Torino. Nuova vita per me? No, sono ancora giovani, mi sento molto bene in campo. Sono molto orgoglioso dei miei compagni di squadra, abbiamo fatto un buon lavoro. Ho grandi speranze per il futuro. Obiettivi? “Non ci diamo limiti, adesso comincia un’altra competizione, non sappiamo cosa potrà succedere. Affronteremo una grande d’Europa, noi siamo pronti: possiamo fare grandi cose, non poniamo limiti. Ultime gare prima della sosta? Vogliamo avvinarci al Napoli. Ovviamente poi penserò alla Nazionale, poi tornerò carico per la seconda parte della stagione”.

Foto: Instagram Milan