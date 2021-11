Giroud: “Pioli trasmette forza positiva. Ibra è un grande professionista, pensa tanto al gruppo”

Olivier Giroud ha parlato in merito al rapporto che ha con l’allenatore rossonero Stefano Pioli e con l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Ecco le parole: “Pioli trasmette forza positiva, ma non soltanto questo: è vicino ai giocatori e se ha qualcosa da dire, lo dice. E tatticamente è molto bravo perché sa anche adattarsi agli avversari. Dovrebbe migliorare in inglese e francese. Scherzo, fra l’altro il suo francese è buono“.

Sul rapporto con Ibra: “Ho un rapporto normale, come con tutti gli altri compagni di squadra. Zlatan è una persona piacevole e molto disponibile nello spogliatoio, parla con i compagni, è molto presente ed è un gran professionista. Abbiamo un buon dialogo. Forse all’esterno appare diverso, un po’ più, come dire, concentrato su se stesso, ma non è affatto così con chi lavora con lui ogni giorno”.

Foto: Twitter Milan