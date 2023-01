Giroud: “Persa solidità, prima era la nostra forza. Periodo più duro da quando sono al Milan”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, dopo la brutta sconfitta in casa contro il Sassuolo è intervenuto al microfono di Dazn: “E’ un momento difficile, ma dobbiamo rimanere uniti. Abbiamo il sostegno dei tifosi, l’abbiamo visto, vogliamo dare tutto in campo per loro perché meritano di più. In questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto. Dobbiamo fare di più, lavorare di più, essere più concentrati. Ci gira tutto storto. Il nostro atteggiamento è buono, vogliamo fare bene ma non è abbastanza. Quando subiamo un attacco dell’altra squadra andiamo tutti in difficoltà, bisogna difendere di squadra. Abbiamo perso solidità, che era la nostra forza l’anno scorso, subivamo pochi gol. Non voglio parlare dei calciatori che mancano, ma conta anche quello. Chi gioca però deve fare di più, anche io. Proviamo a stare uniti, abbiamo l’opportunità di rialzare il livello nel derby con l’Inter. Poi c’è ancora la Champions League e spero che faremo meglio rispetto ad ora”.

Poi ha proseguito con un messaggio ai tifosi: “Sono molto orgoglioso, io e i miei compagni, del sostegno dei nostri tifosi. Anche con la Lazio a fine partita ci hanno applauditi, non ho mai visto questo sostegno dopo una sconfitta per 4-0. Dobbiamo dare tutto in campo per reagire”.

Infine, ha così concluso: “E’ forse questo il problema che si vede. Sono qui da un anno e mezzo e non ho mai vissuto un periodo così. Ora dobbiamo reagire. Possiamo sbagliare, ma è importante la reazione. Anche se siamo giovani dobbiamo fare di più. Nella concentrazione e nell’approccio alla partita. Prendiamo troppi gol e poi è difficile vincere la partita. E’ una cosa di squadra, non solo della difesa, dobbiamo difendere tutti meglio”.

