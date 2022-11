Con la vittoria di oggi per 2-1 sulla Danimarca, la Francia vola agli ottavi di finale con un turno in anticipo e ipotecando il primo posto del girone D. Con un post su Instagram, Olivier Giroud ha celebrato la qualificazione dei Blues: “Sìììì!!! Partita dura ma missione compiuta! Congratulazioni Kiks per la doppietta. Passiamo al prossimo round”.

Foto: Instagram Milan