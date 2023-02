Giroud: “Non sono ancora pronto per dire addio alla Nazionale e appedere le scarpe al chiodo”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a France2, dove si è espresso anche sul suo futuro, in particolare quello con la maglia della nazionale francese, con cui detiene il record di gol segnati.

Queste le sue parole: “Non sono ancora pronto per appendere le scarpe al chiodo e togliermi questa maglia della Francia che porto nel cuore. Sono motivato ad andare avanti e ho anche la forma fisica per farlo, mi sento bene. Per ora sono ancora disponibile per la Nazionale. Non so dove posso arrivare. Ai prossimi Europei, o anche oltre, non so dirlo. Fin quando starò bene non mi pongo limiti”.

Foto: Instagram Giroud