Olivier Giroud ha parlato così a pochi attimi da Milan-Hellas Verona ai microfoni di DAZN: “Mi sento bene, non sono ancora al 100% ma quasi. Sono molto felice di tornare in campo. Aspettavo questo momento e voglio fare bene per aiutare la squadra a vincere. Affrontiamo una partita importante, sono molto motivato per fare una bella prestazione”.