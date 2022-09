Giroud: “Non era una partita facile. Vogliamo fare bene in Champions, almeno passare il girone”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha commentato il successo ottenuto dai rossoneri contro la Dinamo Zagabria per 3-1: “Sul 2-1 non eravamo tanto sereni. Abbiamo sfruttato il pareggio a Salisburgo, volevamo vincere questa partita con il nostro gioco e penso che potevamo fare più gol con più precisione. Siamo molto contenti, non era una partita facile e abbiamo fatto bene. La Champions è la più bella delle competizioni. Vogliamo fare bene, almeno passare il girone. Siamo alla seconda partita, abbiamo 4 punti e stiamo facendo bene, ma dobbiamo stare calmi e sereni. Pronto per il Napoli? Sono competitivo, voglio sempre giocare per aiutare la squadra e anche oggi stavo molto bene. Mi dispiace se non gioco, ma è normale. Se il mister vuole farmi riposare non c’è problema, ma io voglio giocare sempre”.

Foto: Instagram Milan