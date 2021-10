Giroud: “Non aver vinto il titolo in Premier è un bel rimpianto, ma ora posso riuscirci al Milan”

Olivier Giroud ha vinto il titolo soltanto in Ligue 1 con la favola Montpellier. Il centravanti francese ha raccontato al podcast Football Ramble che il mancato successo in Premier è un suo grande rimpianto, ma che crede nello scudetto con la maglia del Milan: “La sconfitta a Euro 2016 e il fatto di non aver vinto il campionato con Arsenal o Chelsea sono tra i miei rimpianti più grandi. Ora però devo pensare solo alle sfide future, e ho grandi speranze di poter vincere un titolo con il mio club di oggi”.