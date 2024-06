Giroud: “MLS? Era il momento giusto per una scelta familiare”

Olivier Giroud, ex attaccante del Milan, è intervenuto per parlare del suo addio ai rossoneri e della scelta di trasferirsi negli Stati Uniti: “L’amore e la passione dei tifosi è ciò che fa la differenza nel Milan. Non mi aspettavo un saluto così commovente. La scelta di andare in MLS? Sento che è il momento giusto per fare una scelta familiare, così da potermi fermare, forse, a un livello molto più alto. Ciò non significa che arriverò in Mls da turista. Arrivo in un club ambizioso e in un campionato in crescita costante. Poi ritrovo Lloris, con il quale ho trascorso anni incredibili”, ha dichiarato ai microfoni di Telefoot.

Foto: Instagram Los Angeles