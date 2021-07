Giroud-Milan, al via le visite mediche. Il video

Il nuovo attaccante del Milan Olivier Giroud, ex Chelsea, è pronto a sostenere le visite mediche: l’attaccante francese, arrivato ieri in Italia, questa mattina si è recato alla clinica La Madonnina per svolgere tutti gli accertamenti di rito. Durante il suo arrivo è stato accolto da un gruppo di tifosi rossoneri presenti fuori la struttura. Nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto.