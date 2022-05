Giroud: “Mi sento di nuovo un ragazzino. I miei gol? Non tantissimi, ma ho segnato quelli che contavano davvero”

Autore della doppietta decisiva a Reggio Emilia per lo scudetto del Milan, Olivier Giroud si è raccontato a Tuttosport. Queste le parole del bomber francese: “È davvero un’emozione pazzesca questo scudetto. Questo è speciale, perché è anche se noi giocatori come i tifosi avessimo aspettato undici anni. Sono molto orgoglioso di far parte di questa squadra. Per un club come il Milan stare per 11 anni senza il tricolore è qualcosa di doloroso. Gol? Non sono tantissimi, ma per fortuna ho segnato quelli che contavano davvero, facendo la differenza. La doppietta con l’Inter mi ha fatto capire subito che valeva davvero doppio: perché vincevamo la partita ed eravamo davanti negli sconti diretti. Se penso al numero di gol realizzati non sono particolarmente soddisfatto, ma se penso al valore dei miei gol allora sì. Pioli mette il gruppo nelle migliori condizioni per vincere. E io mi sono sentito nuovamente un ragazzino. Non ho alcuna intenzione di fermarmi ora che sono tornato a divertirmi così tanto”.

FOTO: Facebook Milan