Giroud: “La storia con la Francia non è finita. Vorrei partecipare ai Giochi Olimpici”

Durante l’intervista concessa a Europe1, l’attaccante del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato del suo futuro all’interno della Nazionale francese: “È sempre un piacere essere con la Francia a Clairefontaine. La storia non è finita, voglio continuare”.

Poi ha proseguito parlando dell’ipotesi ritiro: “Mi sono posto la domanda, è abbastanza logico, soprattutto perché i parenti mi dicevano: “Ecco, finisci così” dopo il Mondiale. Per me sarebbe fantastico giocare ai Giochi Olimpici, partecipare per il mio paese. È qualcosa che manca alla mia lista”.

Foto: Giroud Instagram