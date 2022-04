Giroud: “La sconfitta dell’Inter ci ha caricato. Abbiamo fiducia per vincere tutte le restanti partite”

Il ko dell’Inter ha inevitabilmente fatto sorridere il Milan, ora artefice del proprio destino. Così Giroud a Sportmediaset: “Abbiamo tutto per vincere, non possiamo nasconderci ma siamo molto concentrati solo sulla gara di domenica. È stato importante che l’Inter abbia perso a Bologna, adesso il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo restare concentrati su di noi, ma la sconfitta dei nerazzurri ci ha caricato. Abbiamo umiltà ma anche la fiducia per vincere tutte le partite”.

FOTO: Twitter Milan