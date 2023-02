Giroud: “Il mio obiettivo è continuare al Milan. Rinnovo? Stiamo parlando”

L’attaccante Olivier Giroud del Milan ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn. Il francese ha rilasciato alcune parole sul futuro, attualmente legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2023: “Futuro? Dobbiamo stare uniti. L’obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto”.

Milan: “Da bambino sono stato sempre innamorato del Milan in Italia. Sono molto felice e orgoglioso di quello che ho fatto fino a oggi ma voglio ancora di più”.

De Ketelaere: “In questi momenti difficili si vede il sostegno che posso dare al mio compagno. Lui ha bisogno di questo gol per cambiare tutto, come è successo contro il Torino a tutta la squadra. Anche perché aveva fatto gol contro la Sampdoria ma era stato annullato per un mio fuorigioco: spero faccia gol al Tottenham a Londra”.

Foto: Instagram Giroud