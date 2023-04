Giroud: “Il Milan deve essere in Champions League. Era quasi ovvio che continuassi la mia storia qui”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centravanti del Milan, Olivier Giroud, ha così parlato dei temi caldi in casa rossoneri: “Il Milan è un grande club europeo, fra i più titolati in Champions League. E il Milan ‘deve’ essere in Champions League“.

Poi ha proseguito parlando del derby di Milano: “Giocare il derby è sempre pazzesco, entusiasmante. Ma un derby in semifinale di Champions League è ancora più speciale. E non vediamo l’ora di giocare”.

Infine, spazio anche alle domande personali, partendo dal problema al tendine d’Achille: “Mercoledì mi sono allenato a parte e giovedì con la squadra. E ho avuto buone sensazioni“. E sul rinnovo: “Mi sento parte della famiglia-Milan e finchè potrò dare qualcosa alla squadra ho le motivazioni per giocare ad alto livello ed essere competitivo. Era quasi ovvio che continuassi la mia avventura con il Milan”.

