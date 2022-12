Giroud: “Il gol contro la Polonia mi ricorda un po’ quello nel derby. Non ho calciato benissimo”

Olivier Giroud, attaccante del Milan e della Nazionale francese ha commentato a Rai Sport il gol e la vittoria contro la Polonia e l’accesso ai quarti di finale di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Quando ho ricevuto palla, non sapevo se avevo o meno il difensore dietro e quindi dovevo girarmi per poter calciare. Il gol di oggi mi ricorda quello segnato quest’anno all’Inter. Non ho calciato benissimo, ma il mio amico Szczesny non è riuscito a salvare il tiro”.

Foto: Instagram personale