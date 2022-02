Giroud: “I derby non si giocano, si vincono. Scudetto? E’ ancora lunga, ma we are back”

Olivier Giroud, match winner del derby di Milano, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter, che lo ha visto protagonista con una doppietta.

Queste le sue parole: “I derby non si giocano, si vincono. Ma siamo contenti, il primo tempo sappiamo di aver fatto male, eravamo frustrati per non aver fatto bene. Ma ci abbiamo sempre creduto. We are back. Siamo molto contenti. Lo scudetto? E’ ancora lunga, ci sono tante partite ancora da giocare. L’Inter resta lì davanti, ma noi ci siamo e ci crediamo”.

Foto: Twitter Milan