Giroud: “Ho fatto una scelta più adatta alla mia famiglia. In futuro voglio imparare il mestiere di direttore sportivo”

Olivier Giroud, ex bomber del Milan, si è raccontato a Le Figaro spiegando le motivazioni che lo hanno spinto a scegliere il Los Angeles Fc. Oltre a ciò ha fornito degli spunti sul suo futuro. Ecco le sue parole:

“Ho fatto una scelta di carriera più adatta alla famiglia firmando con il Los Angeles FC. Tutti sanno che, quando si parte per gli Stati Uniti, è più difficile tornare in Nazionale. In ogni caso, avverto un’innegabile stanchezza fisica e mentale”. Sul record di gol in Nazionale: “Ho superato tutte le mie aspettative. Non avrei mai potuto sognare un destino del genere. C’è ancora bisogno di qualche partita perché Kylian mi superi e conta su di me per segnare quest’estate. Mi dicono che arriverò a quota 60 gol, ma non mi pongo quell’obiettivo, voglio davvero aiutare la squadra in Germania”. Poi conclude parlando di futuro, in cui però non si vede nella veste di allenatore: “Non penso che farò l’allenatore. Quando sei il tecnico, per te c’è ancora meno tempo, è anche peggio di quando sei giocatore. Mi piacerebbe restare nel calcio perché è quello che conosco meglio. Se è per lavorare in un club, voglio imparare il mestiere di direttore sportivo. Sarà un’altra avventura”

Foto: instagram Giroud