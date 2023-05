Giroud, gran gol di testa: Milan in vantaggio sulla Juve all’intervallo

Milan in vantaggio a Torino sulla Juventus a fine primo tempo, grazie ad un guizzo di testa di Giroud al 40′. Primo tempo vivo tra le due contendenti, meglio la Juve sicuramente del Milan. Juve che ha costruito 3-4 palle gol, clamorosa una non sfruttata da Di Maria, che in spaccata ha spedito alto un buon pallone servitogli da Kean.

Milan che ha reagito con Messias, e una opportunità di Tonali, ma la Juve si era fatta preferire nei primi 45 minuti. Al 40′, quasi dal nulla, cross di Calabria che trova in area Giroud che di testa porta il Milan in vantaggio.

Milan avanti 1-0 a fine primo tempo e al momento, qualificato in Champions.

Foto: Instagram Milan