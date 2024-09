Giroud esalta Barcola: “Fuori è una persona discreta, dentro si trasforma. Dribbling e accelerazioni le sue caratteristiche”

Bradley Barcola è il grande protagonista in questo avvio di stagione del Paris Saint-Germain. Nella scorsa stagione grazie alle sue prestazioni è stato selezionato nel gruppo di Didier Deschamps per Euro 2024. E agli Europei ha conosciuto Giroud. Nell’edizione odierna dell’Equipe, l’ex attaccante del Milan ha parlato delle sue prime impressioni sull’esterno 22enne. “Bradley si sedeva sempre al tavolo tra me e Antoine Griezmann, è stato sempre discreto fuori dal campo. È uno che parla poco, ma questo è dovuto al fatto di essere uno dei nuovi nella nazionale maggiore. Si è ritrovato in un gruppo nuovo. Ho provato a farlo parlare, a conoscerlo un po’ meglio. Si è subito sentito molto a suo agio. Ciò che mi ha sorpreso di lui e dei giovani di oggi è che si trovino molto a loro agio durante i primi allenamenti. Soprattutto lui, ha subito mostrato di cosa era capace. Già si vedeva il potenziale e ha ancora molto margine di miglioramento. Sa sfruttare bene le sue caratteristiche migliori, ovvero il dribbling e le accelerazioni. Fuori è una persona discreta, un bravo ragazzo, ma dentro si trasforma”.

Foto: Instagram Olivier Giroud