Giroud: “Ecco quali sono i miei obiettivi. Credo molto nel progetto Milan”

Olivier Giroud, nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo attaccante del Milan, si è soffermato anche sugli obiettivi personali in vista della prossima stagione. “Voglio lasciare il segno in questa squadra. Ho vinto tanti trofei con i club in cui sono stato e vorrei fare lo stesso anche qui. Ho un obiettivo nella mia testa, ma non lo confido altrimenti sarebbe troppa pressione anche per me. Spero di segnare più gol possibili ma l’obiettivo finale è vincere con il Milan“.

Sulla Champions League: “Il Milan è tra i più grandi club del mondo anche se per qualche anno è stato fuori dalla Champions, credo molto nel progetto del Milan. Ci sono giocatori giovani ed esperti, abbiamo le qualità per fare un’ottima Champions. Affronteremo con determinazione questa competizione. Scudetto? Credo molto nel progetto del Milan e darò il massimo, cercherò di ottenere il massimo pure dai compagni, proprio come ha fratto Ibra che è esigente con se stesso e con gli altri. Con questo spirito di può vincere in campo e nella vita, essere sempre esigenti”.

Foto: Twitter Giroud