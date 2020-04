Giroud e l’opzione di rinnovo con il Chelsea: tutto confermato, dieci giorni dopo

Olivier Giroud e il rinnovo con il Chelsea: per noi semplicemente una conferma. Il 15 aprile su Sportitalia, nel bel mezzo delle voci che volevano l’attaccante a un passo dall’Inter dopo i tentativi della Lazio, vi avevamo svelato come il Chelsea stesse pensando di far scattare l’opzione di rinnovo automatico per l’attaccante francese. A maggior ragione in un momento difficile come quello che stiamo vivendo in queste settimane. Infatti, il Chelsea ha confermato l’intenzione di rispettare quell’opzione, blindando fino al 2021 Giroud. E qualsiasi eventuale situazione di mercato passerà attraverso i Blues. Quindi, tutto assolutamente confermato, circa dieci giorni dopo.

Foto: L’Equipe