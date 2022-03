Giroud e la carica sui social: “Gol importante, ora dieci finali da giocare”

Il centravanti del Milan Olivier Giroud nella giornata di ieri ha segnato la pesantissima rete che ha permesso alla formazione rossonera di superare il Napoli nel delicatissimo scontro diretto per la vittoria del titolo. Per l’attaccante rossonero si tratta della prima rete segnata lontano dal Meazza (anche se i due gol nel derby contro l’Inter sono stati realizzati quando la squadra di Stefano Pioli era in trasferta), festeggiata con un post sui social in cui il francese ha suonato la carica in vista del finale di stagione.

Questo il messaggio del calciatore: “Il mio primo gol in trasferta, mi sembra discretamente importante. Ora dieci finali da giocare”.

Foto: Twitter Milan