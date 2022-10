Giroud e il suo messaggio instagram: “Siamo molto dispiaciuti per ieri. Vogliamo rifarci contro la Juve”

La sconfitta di ieri in Champions League contro il Chelsea fa male e complica anche i piani del Milan in ottica qualificazione. Oliver Giroud, però ha subito intenzione di rialzarsi e ha pubblicato il seguente messaggio sul suo profilo instagram in vista della partita contro la Juventus: “Siamo molto dispiaciuti per ieri sera ma teniamo la testa alta con tanta voglia di rifarci contro la Juve… Grazie per il vostro sostegno”.

Foto: instagram Milan