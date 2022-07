Giroud è già in gran forma: doppietta a Colonia nel 2-1 del Milan

Ricomincia da dove aveva finito Olivier Giroud, dalla doppietta scudetto a Reggio Emilia, nell’ultimo impegno dei rossoneri, alla doppietta alla prima uscita importante dei rossoneri, a Colonia.

Il Milan ha vinto 2-1 in casa dei tedeschi, molto più avanti nella preparazione, dimostrando ottime qualità e giocando un primo tempo di assoluto livello, che il Milan poteva chiudere con un margine più ampio del 2-0.

Le reti di Giroud, doppietta, al 16′ e al 36′. Bellissimo il gol dell’1-0 del francese, un pallonetto per saltare il portiere tedesco. Nella ripresa, complice calo dei rossoneri, meglio il Colonia, che però è riuscito solo a riaprire la gara al minuto 86 con Dietz.

Buone indicazioni per mister Pioli, per un Milan che ha dimostrato già di avere un ottimo piglio e con un Giroud già in forma campionato.

Foto: Twitter Milan