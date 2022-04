Giroud: “Dobbiamo trasformare la delusione del derby in energia positiva per stasera”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Dazn nel pregara della sfida con la Lazio.

Queste le sue parole: “Ci teniamo a cancellare la delusione del derby. Siamo tanto determinati per vincere oggi, per i nostri tifosi e renderli orgogliosi. Dobbiamo giocare con fiducia, entusiasmo e liberi di mente. Dobbiamo trasformare la delusione della sconfitta del derby un energia positiva per stasera”.

Sui tifosi all’Olimpico: “Ho detto che siamo orgogliosi di avere tanti tifosi anche oggi all’Olimpico, dobbiamo fare di tutto per renderli orgogliosi di essere milanisti. Non vedo l’ora che inizi la partita”.

Sui suoi gol pesanti: “Nelle partite importante voglio sempre essere qui per aiutare la squadra e fare gol Stasera vogliamo dare il 120%, non vogliamo pensare troppo ma solo dare il massimo e giocare bene il nostro calcio. L’abbiamo dimostrato tante volte quest’anno, vogliamo farlo anche oggi”.

Foto: Twitter Milan