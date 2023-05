Giroud colpisce la Juve, il Milan si qualifica aritmeticamente in Champions

Il Milan batte 1-0 la Juve a Torino, in una gara sostanzialmente equilibrata, decisa da un guizzo di Giroud di testa.

Primo tempo vivo tra le due contendenti, meglio la Juve sicuramente del Milan. Juve che ha costruito 3-4 palle gol, clamorosa una non sfruttata da Di Maria, che in spaccata ha spedito alto un buon pallone servitogli da Kean.

Milan che ha reagito con Messias, e una opportunità di Tonali, ma la Juve si era fatta preferire nei primi 45 minuti. Al 40′, quasi dal nulla, cross di Calabria che trova in area Giroud che di testa porta il Milan in vantaggio.

Milan avanti 1-0 a fine primo tempo.

Nella ripresa, la partita scivola via con ritmi più bassi, che ovviamente favoriscono il Milan avanti di un gol. Juve che non riesce quasi mai a creare palle gol, Allegri toglie Di Maria e Kostic, successivamente anche Kean per inserire Iling jr. e Milik, Juve che però crea poco e nulla. Il Milan ha invece due chance per trovare il 2-0. Prima con Saelemaekers, poi con Leao, che falliscono due chance.

Juve che prova fino alla fine, ma non riesce a sfondare. Nel recupero, chance per Danilo, sfortunato in un rimpallo, salva Kalulu sulla linea. Decide quindi il colpo di testa di Giroud al 40′. il Milan vince 1-0 e va in Champions, salendo a 67 e quindi matematicamente quarto. Juve che resta a 59, ovviamente con il -10 in classifica.

Foto: twitter Milan