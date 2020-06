Giroud: “Chiudere la carriera al Montpellier? Prima vorrei fare ancora un paio d’anni in Champions League”

Intervistato dall’emittente radiofonica France Bleu Herault, Oliver Giroud, attaccante francese del Chelsea, ha parlato del suo futuro e della possibilità di chiudere la carriera al Montpellier: “Non posso promettere di finire la carriera facendo un anno a Montpellier, non è possibile. Ma in ogni caso, il fatto che il Montpellier significa davvero molto per me penso che faccia piacere ai tifosi. Ma non voglio dare loro vane speranze o false notizie. Io spero di poter giocare ancora ai massimi livelli e di giocare in Champions League e nelle coppe europee almeno per uno-due anni. Dopodiché faremo il punto e soprattutto studierò le proposte che avrò davanti.”

Foto: L’Equipe