Giroud celebra i 300 gol in carriera: “Pronto per il prossimo livello”

Con il gol siglato, ieri, contro il Bologna, Olivier Giroud ha messo a segno il suo primo gol stagionale e ha toccato quota 300 gol in carriera. L’attaccante francese al termine della partita vinta contro i felsinei ha postato una foto sul proprio profilo Instagram, aggiungendo alla didascalia: “Nuova maglia, nuova vittoria e nuovo centinaio… 300 gol in carriera, pronto per il prossimo livello“.

Foto: Giroud Instagram