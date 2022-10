Giroud: “Bello tornare allo Stamford Bridge. Vogliamo dimostrare di essere all’altezza”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, torna allo Stamford Bridge da avversario per sfidare il Chelsea in Champions.

Queste le sue parole: “Con l’Arsenal alla prima in Champions ero tornato a Montpellier, ora sono felice di tornare a Stamford Bridge. Abbiamo mostrato la nostra qualità lo scorso anno con lo Scudetto e ora vogliamo farlo vedere in Champions, con umiltà ma pure speranza in quello che è il nostro calcio e la nostra qualità”.

Sugli ex: “Ho detto ai ragazzi in campo di essere orgoglioso di essere qua a difendere i colori del grande Milan. Sarà un’atmosfera da Champions, penso che saremo pronti, il campo è meraviglioso, penso che sarà una bella partita”.

E’ il momento migliore della sua carriera?

“Il Mondiale è stato un’emozione pazzesca, ma anche la celebrazione dello scudetto coi tifosi lo è stata. Io sono competitivo, vogliamo fare bene in questa Champions, io voglio vincere sempre. Sono orgoglioso di aver vinto questi trofei ma ne voglio altri col Milan”.

Sull’accoglienza: “Spero bene, mi sono lascito nel migliore dei modi col club. I ragazzi li conosco, ho fatto tante partite con loro ma come ha detto anche Pioli è cambiato l’allenatore quindi non posso sapere come giocheranno. Se fosse rimasto Tuchel avrei potuto aiutare di più, ma così è una nuova squadra, un nuovo progetto, è una questione di tempo per loro per tornare al loro miglior livello”.

Foto: twitter Milan