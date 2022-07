Giroud: “Appena Ibra rinnova gli offro una cena. Pronti a lottare per la seconda stella”

Intercettato al margine della presentazione del suo nuovo libro “Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino“, Olivier Giroud ha parlato di Zlatan Ibrahimović e della possibilità di raggiungere la seconda stella nel prossimo campionato ai microfoni di MilanNews.it: “Quando firma il rinnovo gli pago una cena. Vogliamo che firmi, ovviamente nessuna pressione per la società. Ha ancora fame, è importante per lo spogliatoio. Ho parlato tanto con lui, ha la stessa volontà di vincere anche a 40 anni. Motto? Crederci sempre, vuol dire anche in futuro. Penso che se tu non credi non puoi arrivare ai tuoi obiettivi. È una cosa basica ma tanto vera. Quest’anno sarà ancora più difficile ma siamo pronti a battagliare per lo Scudetto e alla seconda stella”.

Foto: Twitter Milan