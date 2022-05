Giroud: “Agli italiani piace ricordare che stavo per firmare per diversi club prima del Milan, ma era destino che venissi qui”

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Europe1 Sport, Olivier Giroud ha toccato i seguenti temi: “È stata una decisione importante dopo nove anni trascorsi in Inghilterra, in Premier League, lasciare questo campionato e trovare una sfida che potesse farmi piacere, convincermi a continuare a vincere. È vero che agli italiani piace ricordare che ho quasi firmato per diversi club in Italia prima di venire al Milan. Ma ho detto loro che il destino voleva che firmassi qui e sta andando come un sogno. Essere al Milan e partecipare a pieno in questa bella storia è incredibile. Era un’altra sfida che mi serviva e che, inoltre, ha portato ad uno scudetto. Non potevo sognare di meglio.

I Mondiali? Sarebbe una bugia dire che non voglio giocare un terzo Mondiale, sicuramente la mia ultima competizione. A quel punto avrò 36 anni. E se sono ancora competitivo con il mio club, sì, spero di continuare ad aiutare la Francia. Mancano ancora molti mesi fino ad allora. Approfitterò delle mie vacanze e assaporerò questo titolo con il mio club. Poi vedremo cosa succederà“.

Foto: Twitter Milan